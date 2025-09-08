Πρεμιέρα για Σάκκαρη στο Μεξικό τα ξημερώματα της Τρίτης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμό στις 3:00 π.μ. την Τρίτη (09/09) στην… αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα, όπου κέρδισε τον τίτλο το 2023.

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στη… μάχη στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09) στο Μεξικό, αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο του τουρνουά την Έλσα Ζακεμό που είναι Νο.83 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε συναντήσει την σημερινή της αντίπαλο και στον πρώτο γύρο του φετινού Roland Garros, όπου μάλιστα είχε γνωρίσει και μια οδυνηρή ήττα στα δύο σετ...

Από εκεί και πέρα, η νικήτρια του αγώνα θα αναμετρηθεί στη φάση των «16» με την επικεφαλής του ταμπλό και Νο.22 στον κόσμο, Ελίζ Μέρτενς, η οποία έχει προκριθεί άνευ αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά!

 

 

