Στα ημιτελικά του US Open o Οζέρ-Αλιασίμ

Ο Καναδός Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ (No25) έκανε εντυπωσιακή ανατροπή και επικράτησε του Αυστραλού Άλεξ ντε Μινόρ (Νο8) με 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6(4), εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά του US Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο 24χρονος, που είχε φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης και το 2021, επέστρεψε δυναμικά στη μεγάλη σκηνή μετά από δύσκολες σεζόν με τραυματισμούς και απώλεια αυτοπεποίθησης. Στο Arthur Ashe Stadium, έπαιξε το καλύτερό του τένις, σημειώνοντας 22 άσους και 51 winners.

Η ήττα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Ντε Μινόρ, καθώς παραμένει χωρίς συμμετοχή σε ημιτελικό Grand Slam, παρά τις έξι παρουσίες σε προημιτελικούς.

Ο Οζέρ-Αλιασίμ θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά είτε τον υπερασπιστή του τίτλου και Νο1 του κόσμου Γιάνικ Σίνερ, είτε τον επίσης Ιταλό Λορέντσο Μουζέτι (Νο10).