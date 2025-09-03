ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλκαράθ: «θέλω να πάρω εκδίκηση... έχω χάσει αρκετές φορές από τον Τζόκοβιτς»

Αλκαράθ: «θέλω να πάρω εκδίκηση... έχω χάσει αρκετές φορές από τον Τζόκοβιτς»

Ο Κάρλος Αλκαράθ... έμαθε τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του US Open... που δεν θα είναι άλλος από τον... τεράστιο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο «Νόλε» απέκλεισε τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτς (Νο 4) με 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, στα προημιτελικά και το φίλαθλο κοινό του παγκόσμιου τένις θα παρακολουθήσει έναν... πρόωρο τελικό.

Ο Ισπανός τενίστας, Κάρλος Αλκαράθ... δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, σε δηλώσεις του για τη «μάχη» με τον Τζόκοβιτς. «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Νόβακ. Παίζει σπουδαίο τένις, είναι πεινασμένος για περισσότερα. Έχω χάσει αρκετές φορές και θέλω να πάρω εκδίκηση. Θα είναι μεγάλη πρόκληση και τεράστιος αγώνας,» επισήμανε ο Αλκαράθ που απέκλεισε τον Γίρι Λεχέτσκα με 6-4, 6-2, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Παράλληλα, έγινε ο μόλις 5ος παίκτης που φτάνει σε 9 major ημιτελικούς πριν κλείσει τα 23 χρόνια.

Ο Αλκαράθ εξήγησε επίσης πως «Έπαιξα σχεδόν τέλειο τένις. Το να νιώθεις έτσι σε έναν προημιτελικό Grand Slam είναι τρομερό. Απομένουν δύο βήματα και είμαι πεινασμένος για περισσότερα. Έχω δουλέψει πολύ την τελευταία χρονιά για να βελτιώσω το σερβίς μου. Ξέρω ότι μπορεί να αλλάζει από αγώνα σε αγώνα, όμως μέχρι στιγμής με έχει βοηθήσει απίστευτα και θέλω να συνεχίσω να το εξελίσσω».

Όσο για τον Τζόκοβιτς; Ο Σέρβος χαρακτήρισε «τεράστια πρόκληση» τον ημιτελικό απέναντι στον νεαρό Ισπανό. «Ξέρω ότι έρχεται μια μάχη κορυφής. Ο Κάρλος είναι σε τρομερή φόρμα, έχει νεανική ενέργεια και παίζει χωρίς φόβο. Εγώ θα πρέπει να φέρω την εμπειρία και την ψυχραιμία μου στο κορτ. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση, όμως γι’ αυτούς τους αγώνες ζω ακόμη το τένις,» είπε ο Τζόκοβιτς.

Ο Τζόκοβιτς που στο US Open έχει στόχο τον 25ο Major τίτλο του.μετρά 5 νίκες - 3 ήττες απέναντι στον Αλκαράθ και δύο συνεχόμενες νίκες στα μεταξύ τους ματς.

 

Διαβαστε ακομη