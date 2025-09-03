US Open: Ο Τζόκοβιτς λύγισε τον Φριτζ και ετοιμάζεται για ημιτελικό με Αλκαράθ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τέιλορ Φριτζ με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον 53ο ημιτελικό Grand Slam της καριέρας του. Στους «4» του US Open θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ την Παρασκευή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την πορεία του προς το 25ο Grand Slam της καριέρας του, καθώς επικράτησε με 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 του Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open 2025.

Με αυτή τη νίκη, ο Σέρβος πρωταθλητής έφτασε το 11-0 απέναντι στον Αμερικανό και εξασφάλισε τον 53ο ημιτελικό σε Major και τον 14ο στη Νέα Υόρκη. Σε ένα εχθρικό Arthur Ashe, ο Τζόκοβιτς έδειξε για ακόμη μια φορά την αντοχή και την εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι ο Φριτζ πίεσε ιδιαίτερα στο τρίτο σετ.

Το πρώτο σετ ήταν θεαματικό, με τον Τζόκοβιτς να κάνει break από νωρίς και να το κλείνει στο 6-3 μετά από επικό τελευταίο game που διήρκεσε πάνω από δέκα λεπτά. Στο δεύτερο, ο Φριτζ ισοφάρισε σε 5-5, όμως δύο διπλά λάθη του Αμερικανού έδωσαν ξανά το πλεονέκτημα στον Σέρβο, που πήρε και το σετ με 7-5.

Ο Φριτζ αντέδρασε στο τρίτο, ανεβάζοντας ρυθμό και κλείνοντας το σετ 6-3, όμως ο Τζόκοβιτς βρήκε λύσεις στο τέταρτο. Με break στο 6-4 «σφράγισε» την πρόκριση και έδειξε έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 38χρονος Σέρβος προηγείται με 5-3 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχοντας επικρατήσει στους δύο τελευταίους αγώνες. Η μονομαχία τους την Παρασκευή στο Flushing Meadows θα είναι η πρώτη στη Νέα Υόρκη, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό.

sport-fm.gr 

