Η Τζέσικα Πέγκουλα ξανά στα ημιτελικά του US Open

Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά στα ημιτελικά του US Open, επικρατώντας με άνεση της Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 6-3, 6-3, στον πρώτο αγώνα της ημέρας στο Arthur Ashe Stadium.

Το Νο4 του κόσμου μπορεί να είχε μία απογοητευτική πορεία πριν το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, ωστόσο στη Νέα Υόρκη παρουσιάζεται μεταμορφωμένη. Χωρίς να έχει χάσει ακόμη σετ, η Πέγκουλα σημείωσε 17 winners απέναντι στην Τσέχα, η οποία ήταν το αουτσάιντερ.

Η Κρεϊτσίκοβα, δύο φορές πρωταθλήτρια Grand Slam, είχε επιστρέψει από τραυματισμούς νωρίτερα μέσα στη χρονιά και προερχόταν από έναν συγκλονιστικό τέταρτο γύρο, όπου έσωσε οκτώ match points για να φτάσει στα προημιτελικά. Όμως, απέναντι στη φιναλίστ του 2024 έδειξε να μένει από δυνάμεις.

Η Πέγκουλα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην υπερασπίστρια του τίτλου και Νο1 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα και την αουτσάιντερ Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα.