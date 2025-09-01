ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα φαβορί συνεχίζουν στο US Open

Οι Κάρλος Αλκαράθ (Νο 2 στον κόσμο), Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 7), Τέιλορ Φριτς (Νο 4) και Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο 1) προκρίθηκαν στα προημιτελικά του US Open, χωρίς να χάσουν ούτε ένα σετ. Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στους «8» για 14η (!) φορά στο τουρνουά της Νέας Υόρκης, όπου μόνο ο Τζίμι Κόνορς έχει περισσότερες συμμετοχές (17), νικώντας τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ (Νο 144) με 6-3, 6-3, 6-2.

«Ο τρόπος που έπαιξα απόψε με ενθαρρύνει και με κάνει να νιώθω θετικά», δήλωσε ο Σέρβος Ολυμπιονίκης και πρόσθεσε: «Είναι η καλύτερη εμφάνισή μου μέχρι στιγμής, οπότε ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω έτσι». Ο «τζόκερ» θα παίξει στον επόμενο γύρο τον φιναλίστ του 2024, Τέϊλορ Φριτς, ο οποίος επίσης επικράτησε του Τόμας Μάτσατς με 6-4, 6-3, 6-3.

«Ο Τέϊλορ είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους παίκτες που έχουν τις δυνατότητες να κερδίσουν ένα Grand Slam. Ελπίζω μόνο να μην είναι εφέτος, εδώ», είπε χαμογελώντας ο «Νόλε».

Παράλληλα, ο Αλκαράθ, ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν εντυπωσιακός νίκησε τον Γάλλο, Αρτούρ Ρίντερκνες με 7-6(3), 6-3, 6-4 και θ' αντιμετωπίσει τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα (Νο 20).

«Δεν μου έδωσε πολλά, αλλά κατάφερα να παίξω καλά αυτά σε πολλά σημεία του αγώνα», σχολίασε ο νεαρός Ισπανός και συνέχισε: «Είναι ένας σκληρός παίκτης, που έχει παρόμοιο στυλ με τον Άρτουρ (Ρίντερκνεχ), αλλά με λίγη περισσότερη συνέπεια. Μεγάλα χτυπήματα και ένα δυνατό σερβίς».

Στις γυναίκες, η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε την Ισπανίδα, Κριστίνα Μπούτσα (Νο 35) με 6-1, 6-4, σε λίγο περισσότερο από μία ώρα (1 ώρα και 13 λεπτά) αγώνα. «Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτήν την νίκη», δήλωσε η Σαμπαλένκα μετά τον αγώνα της και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι παίζω όλο και καλύτερα με κάθε αγώνα και ελπίζω να συνεχιστεί».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη