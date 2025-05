Ποιος Αλκαράθ; «Βασιλιάς» της Βαρκελώνης ο Ρούνε!

Στην πατρίδα του. Όντας αήττητος, μέχρι σήμερα, στη χωμάτινη περίοδο. Φορώντας τη «φανέλα» του αδιαφιλονίκητου φαβορί. Με τους συμπατριώτες του να περιμένουν να... ξεμπερδέψει με τον αγώνα και να τον αποθεώσουν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν προδιαγεγραμμένο να στεφθεί πρωταθλητής στη Βαρκελώνη το απόγευμα της Κυριακής.

Αντί στέψης, όμως, το μενού είχε γλαρόσουπα: ο Χόλγκερ Ρούνε ολοκλήρωσε τη μαγική του εβδομάδα στο Barcelona Open βάζοντας από κάτω τη... μάνα, καθώς επικράτησε του Ισπανού με 7-6 (6), 6-2 και κατέκτησε το τρόπαιο, που ήταν το πρώτο του το 2025 και συνολικά πέμπτο στην καριέρα του.

Στον αντίποδα, ο Αλκαράθ όχι μόνο ηττήθηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη από το μακρινό 2021, όμως ταυτόχρονα θα χάσει και τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αφού τον προσπέρασε εκ νέου ο- θριαμβευτής στο Μόναχο- Σάσα Ζβέρεφ.

RUNE REIGNS SUPREME 👑@holgerrune2003 stuns 2x champion Alcaraz in his Barcelona backyard to claim his biggest title since Bercy 2022!#BCNOpenBS pic.twitter.com/nrglvMhu7A