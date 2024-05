Τσιτσιπάς: Προπονήθηκε με τον Ναδάλ εν όψει των υποχρεώσεών τους στο Rome Masters

Παρέα με τον Ράφα Ναδάλ προπονήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (07/05) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τους δύο τενίστες να προετοιμάζονται εν όψει των υποχρεώσεών τους στο Rome Masters.

Με τον "Βασιλιά της χωμάτινης επιφάνειας", Ράφα Ναδάλ, προπονήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (07/05) ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No.8) εν όψει της έναρξης των υποχρεώσεών τους στο Rome Masters.

Οι δύο τενίστες βρέθηκαν στο κορτ του Foro Italico, με πλήθος κόσμου να εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή και να παρακολουθεί από κοντά τα χτυπήματα των δυο κορυφαίων αθλητών.

Ο Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα από τον δεύτερο γύρο κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Στρουμφ - Κατσίν, ενώ ο Ισπανός θα ξεκινήσει από τον πρώτο γύρο εναντίον κάποιου τενίστα από τα προκριματικά.

