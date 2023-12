ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο backhand του 2023 ανήκει στον Τσιτσιπά

Ο Τσιτσιπάς έβγαλε τον πιο όμορφο πόντο με το backhand στο φετινό Roland Garros, δείτε το Top 5.

Το backhand με το ένα χέρι χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά. Άλλοτε το backhand είναι αποτελεσματικό, άλλοτε όχι το ίδιο για τον Έλληνα παίκτη.

Ομως στον αγώνα του με τον Ντιέγκο Σβάρτζμαν στον 3ο γύρο του Roland Garros, ο Τσιιτσιπάς χάρισε ένα αριστούργημα στους φίλους του τένις.

Και αυτό το πέρασμα της μπάλας επιλέχθηκε σαν το κορυφαίο με το backhand στο φετινό τουρνουά. Απολαύστε τους πέντε κορυφαίους πόντους με το backhand στο Roland Garros για το 2023.

𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐛𝐚𝐜𝐤𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬 💪



Whether they be one or two handed, backhands were a thing of beauty at Roland-Garros 2023! We narrowed them down to a top 5 ⬇️#RolandGarros pic.twitter.com/TkmpDFcNQB