ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η 8χρονη Γκοφ χόρευε στο γήπεδο όπου κατέκτησε το US Open

Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει την μικρούλα Κόκο Γκοφ, σε ηλικία 8 ετών, στο Arthur Ashe Stadium, στο γήπεδο που το Σάββατο (9/9) κατέκτησε τον τίτλο του US Open να χορεύει με την ψυχή της.

Η 19χρονη τενίστρια, ακολουθώντας τα βήματα της Σερένα Γουίλιαμς, κατέκτησε τον τίτλο του US Open περνώντας το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα με ανατροπή (για τρίτη γορά στο φετινό τουρνουά).

Από τότε, το διαδίκτυο έχει κατακλύσει ένα βίντεο από όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, το 2012 και φαίνεται να χορεύει στις κερκίδες του «Arthur Ashe Stadium».

Έντεκα χρόνια μετά, στο ίδιο γήπεδο, κατέκτησε το πρώτο grand slam της καριέρας της!

Δείτε το βίντεο:

This is Coco Gauff in 2012 dancing at the US Open when she was 8 years old.



But today, she looks to win her first Grand Slam as the youngest American US Open finalist since Serena Williams in 1999.



Life is crazy.pic.twitter.com/QAtd1hWkZC