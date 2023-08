Τζόκοβιτς: Μιμείται Ναδάλ, Κύργιο, Σαράποβα, ΜάκΕνρο και μοιράζει απλόχερα γέλιο!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεσήκωσε το κοινό του στην πρώτη του προπόνηση ενόψει του US Open, στο οποίο επιστρέφει μετά από δύο χρόνια, μιμούμενος άλλους τενίστες.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στις εγκαταστάσεις του US Open. Χθες (23/8) έκανε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της διοργάνωσης και οι θαυμαστές του, του επιφύλασσαν θερμή υποδοχή στη Νέα Υόρκη.

Ο "Νόλε" ήταν τόσο άνετος με τους φαν του, οι οποίοι γέμισαν σημαντικό μέρος του στο Arthur Ashe, του μεγαλύτερου γηπέδου τένις στον κόσμο, που τόλμησε να μιμηθεί μερικούς τενίστες.

Μεταξύ των οποίων, τον Ράφα Ναδάλ, την Μαρία Σαράποβα, τον Νικ Κύργιος και τον Τζον ΜάκΕνρο.

He's got all the jokes. 😂



Can you tell us who @DjokerNole is impersonating?? pic.twitter.com/OrtiL2UK3Q