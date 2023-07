«Σκούπισε» τον Μεντβέντεφ και έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς στον τελικό ο Αλκαράθ!

Στον τελικό του Wimbledon χωρίς καλά καλά να ιδρώσει ο Κάρλος Αλκαράθ! Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε 3-0 σετ του Ντανίλ Μεντβέντεφ και παίζοντας για ακόμη μία φορά εξαιρετικό τένις, επιβεβαίωσε πως ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο!

Έτσι, έκλεισε τη δεύτερη θέση για τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επιβλήθηκε επίσης με 3-0 του Γιανίκ Σίνερ προηγούμενως. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιδί-θαύμα του τένις χρειάστηκε ένα καθοριστικό μπρέικ στα δύο πρώτα σετ και έκανε το 2-0.

Στο τρίτο, υπήρχαν αρκετές... ανακατατάξεις, με τον Αλκαράθ να ξεκινά με 3-0 στα games, τον Μεντβέντεφ να φτάνει με «σπάσιμο» σερβίς στο 3-2 και με δύο συνεχόμενα μπρέικ να φτάνει στο 4-3. Ο Ισπανός συνέχισε με μπρέικ για το 5-3, ενώ δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 6-3 και το 3-0 σετ.

Aυτός θα είναι ο πρώτος τελικός σε Wimbledon για τον ταλαντούχο 20χρονο, έναντι εννέα του Τζόκοβιτς. Μάλιστα, ο νικητής, πέρα από τον τίτλο, θα βρίσκεται και στο Νο.1 της κατάταξης.

Clinical Carlos 😮‍💨@carlosalcaraz comfortably moves past No.3 seed Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 to move into his first Wimbledon final 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/ZJO1hlYcOI