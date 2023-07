Διακόπηκε λόγω... ώρας ο αγώνας Τζόκοβιτς-Χούρκατς, συνεχίζεται τη Δευτέρα με τον Σέρβο στο 2-0 σετ

Το χρονικό περιθώριο των 23:00 τοπική ώρα για τους αγώνες του Γουίμπλεντον οδήγησε σε διακοπή τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Χούμπερ Χούρκατς.

Ο Σέρβος τενίστας έκανε το 2-0 στα σετ λίγο μετά τις 22:30 και κατόπιν συνεννόησης των δύο αθλητών με τους αρμόδιους, πάρθηκε η απόφαση να συνεχιστεί η αναμέτρηση τη Δευτέρα (10/07).

Το 2-0 υπέρ του Νόλε πάντως ήρθε αρκετά ζόρικα, καθώς σε αμφότερα σετ ο Πολωνός έφτασε το ματς στο τάι μπρέικ, όπου ο Τζόκοβιτς επικράτησε 7-6 και στις δύο περιπτώσεις.

To be continued...



Novak Djokovic and Hubert Hurkacz will return tomorrow with the Serbian leading 2-0 in sets#Wimbledon pic.twitter.com/wnCw8x26Dw