Επική ανατροπή επί του σπουδαίου Μάρεϊ και... έφυγε για τους «32» του Wimbledon ο Τσιτσιπάς!

Το... ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon συνεχίζεται!

Μετά από συγκλονιστικό αγώνα που ξεκίνησε την Πέμπτη (06/07) και συνεχίστηκε την Παρασκευή ελέω του περασμένου της ώρας, ο 25χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε με σούπερ ανατροπή 3-2 σετ (6-7, 7-6, 6-4,6-7, 4-6) του σπουδαίου, Άντι Μάρεϊ, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στους «32» του βρετανικού Grand Slam!

Το ματς:

Από την αρχή κιόλας του αγώνα επιβεβαιώθηκαν όλοι όσοι περίμεναν ένα σκληρό, απαιτητικό και δύσκολο αγώνα, ανάμεσα σε δύο εξαιρετικούς τενίστες. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο δικό του σερβίς, κρατώντας και κερδίζοντας με σχετική άνεση τα γκέιμ στα οποία σέρβιρε. Τα αβίαστα λάθη του όμως στο σερβίς του Άντι Μάρεϊ, έδωσαν την ευκαιρία στον Βρετανό να «απαντά» σε κάθε του γκέιμ, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι (6-6 γκέιμ). Κάπως έτσι, οι δυο τους οδηγήθηκαν σε τάι-μπρέικ, με τον Έλληνα τενίστα να το κατακτά με 7-3, κάνοντας το 1-0 σετ με 7-6!

Με τους δύο αθλητές να διατηρούν το σερβίς τους στα τέσσερα πρώτα γκέιμ (2-2) ξεκίνησε το δεύτερο σετ. Ο Μάρεϊ κατέκτησε άνετα το πέμπτο γκέιμ για το 3-2, ενώ λίγο αργότερα λίγο έλειψε να κάνει το μπρέικ, όμως ο Στέφανος κατάφερε να διατηρήσει πολύ δύσκολα το σερβίς του για το 3-3. Από εκεί και πέρα, με «σύμμαχο» το καλό τους σερβίς, κανένας από τους δύο δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να απειλήσει για μπρέικ, με αποτέλεσμα και αυτό το σετ να οδηγηθεί σε τάι μπρέικ. Εκεί, ο 36χρονος Βρετανός με δύο μίνι μπρέικ για το 2-1 και 4-1, έφτασε εύκολα στην κατάκτηση του σετ με 7-2, φέρνοντας στα ίσα το ματς (1-1)!

Ο τρόπος με τον οποίο κρίθηκε το δεύτερο σετ, φάνηκε πως… χάλασε για λίγο το μυαλό και τη συγκέντρωση του Τσιτσιπά. Η εμπειρία και η ποιότητα του Μάρεϊ είναι τέτοια, με τον Βρετανό να μην αφήνει χαμένη αυτή την ευκαιρία, κάνοντας μπρέικ με το… καλημέρα (1-0 γκέιμ) και μάλιστα με λαβ γκέιμ! Αξιοσημείωτο είναι πως αυτό ήταν το πρώτο «σπάσιμο» σεβρίς μετά από 26 γκέιμ και 2 ώρες αγώνα στο ματς!

Το Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης έφθασε μια… ανάσα απ’ την «απάντηση» στο τέταρτο γκέιμ, όμως, σπατάλησε δύο break point δίνοντας τη δυνατότητα στον Μάρεϊ τελικώς να κάνει το 3-1. Παρά την πίεση που άσκησε ο 24χρονος Έλληνας στο υπόλοιπο του σετ, ο Σκωτσέζος διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι και με «όπλο» την ψυχραιμία του, πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 2-1 σετ (6-4 γκέιμ).

Το τέταρτο σετ διεξήχθη σήμερα το απόγευμα – διεκόπη χθες το βράδυ ο αγώνας λόγω του προχωρημένου της ώρας – χωρίς ωστόσο να αλλάξουν πολλά στο ματς. Και αυτό διότι αμφότεροι δεν επέτρεψαν στον αντίπαλό τους να απειλήσουν με μπρέικ, πηγαίνοντας χέρι-χέρι και πόντο-πόντο μέχρι το 6-6 και το τρίτο τάι μπρέικ σε τέσσερα σετ!

Εκεί, ο Στέφανος ήταν απολαυστικός και χάρη σε δύο μίνι μπρέικ πήρε τους 6 από τους 7 τελευταίους πόντους για το 7-3, ισοφάρισε σε 2-2 (7-6) και έστειλε το ματς σε πέμπτο και τελευταίο σετ!

Με την ψυχολογία στα... ύψη και το μομέντουμ να γέρνει προς το μέρος του, ο Στέφανος μπήκε δυναμικά στο πέμπτο σετ. Οι κόποι του... έφεραν καρπούς στο τρίτο γκέιμ, όταν με τρομερά χτυπήματα και winners, έκανε το μπρέικ - μόλις δεύτερο σε όλο το ματς (!) - για το 2-1! Όσο κυλούσε το σετ και ο Στέφανος κρατούσε το σερβίς του, έμπαιναν στην εξίσωση του αγώνα και τα νεύρα του Μάρεϊ, που έδωσαν μερικούς εύκολους πόντους στον Έλληνα τενίστα, φτάνοντας έτσι πιο άνετα στην κατάκτηση του σετ και της νίκης από ό,τι δείχνει το 6-4 γκέιμ.

A Centre Court debut to savour 🙌@steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC