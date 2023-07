Γιούχαραν τον Τσιτσιπά μετά από toilet break - ΒΙΝΤΕΟ

Έντονες αποδοκιμασίες γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του ματς με τον Άντι Μάρει στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ζήτησε toilet break μετά το τέλος του δεύτερου σετ, κάτι που δεν άρεσε στο κοινό που βρέθηκε στο κεντρικό κορτ.

Κατά την επιστροφή του μετά τη μικρή διακοπή ο κόσμος τον αποδοκίμασε έντονα.

Θυμίζουμε πως τα toilet break έχουν γίνει αφορμή πριν δύο χρόνια για έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Μάρεϊ.

Το παιχνίδι των δύο διεκόπη χθες λόγω προχωρημένης ώρας και θα συνεχιστεί σήμερα (Παρασκευή 7/7), μετά τις 17:00.

