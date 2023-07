Ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του Wimbledon η βροχή στο Λονδίνο - Διακοπή σε όλα τα παιχνίδια

Με... βροχή ξεκίνησε το φετινό Wimbledon, καθώς λίγες ώρες μετά το πρώτο σερβίς, οι ουρανοί του Λονδίνου «άνοιξαν», με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα παιχνίδια.

Φυσικά, το εν λόγω φαινόμενο δεν προκαλεί καμία εντύπωση, μιας και η αγγλική πρωτεύουσα φημίζεται τόσο για τις βροχοπτώσεις της σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, όσο και για τις εναλλαγές του καιρού ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τις αναμετρήσεις, θα συνεχιστούν με την πρώτη ευκαιρία.

Σε περίπτωση που η βροχή δεν σταματήσει, είναι δεδομένο πως θα βάλει σε μεγάλους μπελάδες τους διοργανωτές, αλλά και τους τενίστες, καθώς ακόμη τα ματς είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να κάνουν μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμα. Φυσικά, δεν θα είναι η πρώτη φορά, αλλά άπαντες ελπίζουν να ξεκινήσουν άμεσα, για να μην προκληθούν προβλήματα.

It wouldn't be @Wimbledon without some rain ☔️#Wimbledon pic.twitter.com/MiR7NkEdRr