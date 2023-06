Τσιτσιπάς: «Θα με παρομοίαζα με τον Ντόντσιτς εάν έπαιζα μπάσκετ»

Για τη μεγάλη σύγκρουση με τον Κάρλος Αλκαράθ στον προημιτελικό του Roland Garros την Τρίτη (6/6, 21:15) είναι έτοιμος ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Καλούμενος να απαντήσει σε ερώτηση σε σχέση με το με ποιον παίκτη του NBA θα παρομοίαζε τον εαυτό του εάν έπαιζε μπάσκετ, ο Έλληνας τενίστας ανέφερε τον Λούκα Ντόντσιτς, συμπληρώνοντας βέβαια ότι όταν ήταν μικρός είχε ως αγαπημένο παίκτη τον Στιβ Νας.

«Μπορώ να σου πω έναν, με τον οποίον πιστεύω ότι το στιλ και ο τρόπος παιχνιδιού είναι κάπως παρόμοιος και βλέπω κάτι πάνω σε αυτόν το οποίο θα έκανα κι εγώ αν έπαιζα επαγγελματικό μπάσκετ. Θα έλεγα τον Λούκα Ντόντσιτς. Αλλά ο αγαπημένος μου παίκτης όταν ήμουν μικρός ήταν ο Στιβ Νας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

