Τσιτσιπάς-Αλκαράθ: Το… σημάδεμα με το μπαλάκι, τα toilet breaks και οι ματσάρες!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Κάρλος Αλκαράθ θα… μετρήσουν ξανά τις δυνάμεις τους στον προημιτελικό του Roland Garros την Τρίτη (6/6, 21:15). Ο 20χρονος Ισπανός, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έχει πετύχει το απόλυτο των νικών σε τέσσερις συναντήσεις με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, ο οποίος θέλει να σπάσει την εις βάρος του παράδοση. Και παρότι δεν είναι πολλά τα χρόνια, που οι δυο τους πρωταγωνιστούν στα courts, έχουν προλάβει ήδη να βιώσουν στα άκρα τις μεταξύ τους σχέσεις, με ένταση, κολακείες και ματσάρες.

Η πρώτη μεγάλη μάχη ήταν η… μεγαλύτερη ως τώρα

Το πιο συναρπαστικό ματς που έχουν δώσει ως τώρα ήταν και η πρώτη τους συνάντηση ever. Τσιτσιπάς και Αλκαράθ αναμετρήθηκαν στον τρίτο γύρο του US Open, στις 4 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτή η ημερομηνία σίγουρα έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στο μυαλό του Ισπανού, καθώς ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη της καριέρας του και το πρώτο βήμα για τα ρεκόρ που ακολούθησαν.

Ο Αλκαράθ κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Τσιτσιπά και πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Ο Έλληνας τενίστας απάντησε με 6-4 για το 1-1, ωστόσο ο Ισπανός πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο tie break (7-2) για το 2-1. Ο Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός και ισοφάρισε ξανά με 6-0, όμως, σε ένα συναρπαστικό πέμπτο σετ, ο Αλκαράθ βγήκε νικητής.

«Ήταν το καλύτερο ματς της καριέρας μου, η καλύτερη νίκη. Το να νικήσω τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν ένα όνειρο, που έγινε πραγματικότητα», ανέφερε μετά τη νίκη του ο Ισπανός. Από τη μεριά του, ο Στέφανος σχολίασε: «Δεν έχω δει κανέναν να χτυπάει την μπάλα τόσο δυνατά. Μου πήρε χρόνο να προσαρμοστώ. Μου πήρε χρόνο να αναπτύξω το παιχνίδι μου, γύρω από το δικό του».

Δεύτερη πράξη στο Μαϊάμι

Η δεύτερη συνάντησή τους ήταν στους «16» του Miami Open το 2022. Μετά το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, οι προσδοκίες ήταν αυξημένες και το επιβεβαίωσαν με ένα ακόμα μεγάλο ματς. Σε αυτό, όμως, ο Αλκαράθ κυριάρχησε χωρίς απώλειες.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πίεσε για το break με το «καλημέρα». Τελικά το κατάφερε στο 4-2 και προηγήθηκε με 5-2, σταματώντας τέσσερα break points του Ισπανού. Η συνέχεια, όμως, ήταν του τελευταίου, που ήταν σαρωτικός, πήρε τα πέντε επόμενα games και έκανε το 1-0 σετ με 7-5. Ένα γρήγορο break στο δεύτερο σετ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του Αλκαράθ, που άντεξε στην πίεση και ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με 6-3.

Ο κακός χαμός στη Βαρκελώνη

Το κλίμα άρχισε να αλλάζει μεταξύ τους στη Βαρκελώνη το 2022. Άφησαν για λίγο τις εντυπωσιακές μάχες και άρχισαν οι βαριές εκατέρωθεν κατηγορίες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλκαράθ πήρε το πρώτο σετ με σχετική ευκολία (6-4), με τον Τσιτσιπά να κάνει τρομερό comeback στο δεύτερο σετ, όταν ο Ισπανός πήρε τέσσερα σερί games και προηγήθηκε με 4-1 και ο Έλληνας πήρε τα τέσσερα επόμενα για το 5-4. Με νέο break στο φινάλε έκανε το 1-1 σετ με 7-5.

Δεν κατάφερε, όμως, να κάνει το ίδιο και στο τρίτο σετ, στο οποίο ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 4-0 και σφράγισε την κυριαρχία του με 6-2.

Ωστόσο, το… σχεδόν εξωαγωνιστικό ήταν αυτό, που έμεινε πιο έντονα στις μνήμες. Στο δέκατο game του πρώτου σετ, (5-4, 0-40) ο Αλκαράθ κατηγόρησε τον Τσιτσιπά πως τον σημάδεψε από κοντά με το μπαλάκι, το οποίο απέφυγε με έναν ελιγμό. Μάλιστα, το κοινό αποδοκίμασε έντονα τον Έλληνα τενίστα.

Στο ίδιο παιχνίδι έγινε… χαμός με τα toilet breaks. Ο Αλκαράθ πήρε ένα μεγάλο διάλειμμα μετά την ισοφάριση (1-1 σετ) και προηγήθηκε με 3-0 στο τρίτο σετ. Ο Τσιτσιπάς «απάντησε», ζητώντας νέα διακοπή στο παιχνίδι, πήγε στα αποδυτήρια να αλλάξει και επέστρεψε με μεγάλη καθυστέρηση (περίπου 50 δευτερόλεπτα), για την οποία τιμωρήθηκε με δύο points penalty .

Ο Έλληνας τενίστας διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς δεν υπήρξε αντίστοιχη τιμωρία στον αντίπαλό του για τη δική του καθυστέρηση, η οποία έφτασε τα περίπου 2,5 λεπτά (από τα πέντε που δικαιούνται ανάμεσα στα σετ).

«Μέτρησε ξανά, αν κάνεις λάθος πρέπει να απολυθείς», είπε σε έντονο ύφος στον διαιτητή.

Από τη μεριά του, ο Αλκαράθ δήλωσε μετά το ματς: «Ήθελε να κόψει τον ρυθμό μου, όταν πήγε στα αποδυτήρια, αλλά δεν μπόρεσε».

Η κοινή προπόνηση και η επιστροφή στη Βαρκελώνη

Το κλίμα σύντομα βελτιώθηκε ανάμεσα στους δύο σπουδαίους τενίστες. Κάτι, που επιβεβαιώθηκε με την κοινή τους προπόνηση φέτος στο Μαϊάμι, όπου ξεσήκωσαν το κοινό, που γέμισε το γήπεδο!

