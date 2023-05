Φέντερερ: «Δεν γίνεται να βλέπεις Rolland Garros χωρίς Ναδάλ - Θα μου λείψει»

Για την απουσία του Ράφα Ναδάλ από το επερχόμενο Rolland Garros μίλησε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός θρύλος του τένις έδειξε την απογοήτευσή του για το γεγονός πως ο «βασιλιάς του χώματος» δεν θα αγωνιστεί στο γαλλικό Όπεν λόγω τραυματισμού, απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα μου λείπει να τον βλέπω να παίζει. Γαλλικό Όπεν + Ναδάλ= ένα από τα πιο απίθανα ρεκόρ στην ιστορία όλων των αθλημάτων» ήτα τα λόγια του Φέντερερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ναδάλ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στη διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο 14 φορές!

yes I will miss seeing him play. French Open + @RafaelNadal = one of the most incredible records in history of all sports. https://t.co/Nt7coSK61B