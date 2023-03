Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα

O Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε τον παίκτη που τον έκανε να αγαπήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ροναλντίνιο είναι αυτός που λατρεύει ο Έλληνας τενίστας.

Σε σχετική ανάρτηση ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε για τον περίφημο Βραζιλιάνο:

«Ο Μάγος. Γιορτάζοντας κάθε γκολ με χαμόγελο και χορό σαν να έπαιζε στο πάρκο με φίλους. Υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις απλές απολαύσεις και την καθαρή μαγεία του όμορφου παιχνιδιού».

The Magician ✨



Celebrating each goal with a smile and a dance, as though he was playing in the park with friends. Reminding us all of the simple pleasures and pure magic of the beautiful game. https://t.co/f3TiCKMxg5