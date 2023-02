Υπόκλιση στον Τζόκοβιτς, αγωνιζόταν με σοβαρό τραυματισμό

Πάρα πολύ βαρύς όπως φαίνεται ήταν ο τραυματισμός στο ισχίο που ταλαιπωρούσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων του στην Μελβούρνη. Όπως χαρακτηρίστηκα αποκάλυψε ο Κρέγκ Τάιλι, διευθύνων σύμβουλος του Αυστραλιανού Όπεν, ο Σέρβος αγωνιζόταν με ένα σκίσιμο 3 εκατοστών στο ισχίο.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε συνέντευξη του στην SEN Sportsday :« Είδα με τα μάτια μου το σκίσιμο , είδα με τα μάτια μου τα αποτελέσματα των εξετάσεων .Υπήρχε μεγάλη φημολογία για το εάν ήταν πραγματικός ο τραυματισμός».

Ενώ ενθυμούμενος και το γεγονός ότι και ο Ραφαέλ Ναδάλ είχε κατακτήσει το γκραν σλαμ της Μελβούρνης αντιμετωπίζοντας προβλήματα τραυματισμών υποστήριξε: «Είναι πραγματικά απίστευτο , τι μπορούν να πετύχουν αυτοί οι αθλητές αντιμετωπίζοντας τέτοιου είδους τραυματισμούς».

Υπενθυμίζεται πως μετά τον θρίαμβο του «Νόλε» και την κατάκτηση του 22ου μεγάλου τουρνουά ο 35χρονος Σέρβος τενίστας πάτησε και την κορυφή στην παγκόσμια κατάταξη επιστρέφοντας στο νούμερο 1.

EXCLUSIVE | @AustralianOpen tournament director Craig Tiley tells us that Novak Djokovic played the Australian Open with a 3cm hamstring tear.

Audio: https://t.co/pexLtENr0x