Στον τελικό του Australian Open Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα!

Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Australian Open πήραν η Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα, επικρατώντας με το ίδιο σκορ (2-0 σετ) στα ημιτελικά της Μάγκντα Λινέτ (6-7, 2-6) και Βικτόρια Αζαρένκα (7-6, 6-3)!

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Ριμπάκινα δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στην Αζαρένκα, το οποίο κατέκτησε με 7-4 στο τάι μπρέικ. Στη συνέχεια, χάρη στο πολύ καλό της σερβίς, το Νο.25 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε στο 2-0 σετ με χαρακτηριστική άνεση (6-3), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό ενός Grand Slam για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Ιούλιο και το Wimbledon.

Από την άλλη, η Σαμπαλένκα συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις μέσα στην χρονιά, ξεπερνώντας και το εμπόδιο της Λινέτ στον δρόμο προς τον τίτλο! Η 24χρονη τενίστρια από τη Λευκορωσία κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-1 στο τάι μπρέικ (6-7), ενώ στο δεύτερο έκανε επίδειξη δύναμης και με δύο μπρέικ έφτασε στο άνετο 6-2. Μάλιστα, το Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης παρέμεινε για δέκατο διαδοχικό ματς από την αρχή του χρόνου χωρίς να χάσει σετ!

Ο τελικός του Αυστραλιανού Όπεν ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και Αρίνα Σαμπαλένκα θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (28/01).

