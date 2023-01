Απίθανος Κόρντα, πέταξε εκτός Αυστραλιανού Open τον Μεντβέντεφ!

Μεγάλη έκπληξη στο Αυστραλιανό Open. Ο Σεμπ Κόρντα απέκλεισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη φάση των «32» κερδίζοντας τον περσινό φιναλίστ του Grand Slam της Μελβούρνης με 7-6(7), 6-3, 7-6(4) σε τρεις ώρες.

Ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.31) δεν... μάσησε απέναντι στο μεγάλο φαβορί, τον 26χρονο Ρώσο (Νο 8) που παρουσιάστηκε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Στους «16» θα συναντήσει στον επόμενο γύρο τον Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία, Νο 11), που είδε τον Ντένις Σαποβάλοφ να επιστρέφει από το 0-2, όμως πήρε τη νίκη στο πέμπτο σετ με 7-6(3), 6-4, 1-6, 4-6, 6-3 σε 3 ώρες και 37 λεπτά.

Korda knocks Medvedev out in straight sets! 💥



All four Australian Open finalists from last year are absent from the second week this year 😳#AusOpen pic.twitter.com/wf7HhI6dyP