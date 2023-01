Πρώτη νίκη για τα αδέλφια Τσιτσιπά σε Grand Slam

Την πρώτη τους νίκη σε Grand Slam πανηγυρίζουν από σήμερα τα αδέλφια Τσιτσιπά. Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς μετά από τρία παιχνίδια με ήττες κατάφεραν να επικρατήσουν σε 2-1 σετ των Ρέγιες Βαρέλα (Μεξικό) και Ραμκουμάρ Ραμαναθάν (Ινδία) με 3-6, 7-5, 6-3 και πέρασαν στο πολύ πιο δύσκολο ραντεβού με το Νο1 του ταμπλό στο 2ο γύρο, το δίδυμο, Κούλχοφ/Σκούπσκι.

Τα αδέλφια Τσιτσιπά χρειάστηκαν 2 ώρες και 15 λεπτά για να πάρουν τη νίκη σε ένα παιχνίδι που είχε καθοριστικό σημείο το break που έκαναν στο δεύτερο σετ, όπως και το break στο 4ο game του τρίτου σετ.

It's the FIRST Grand Slam doubles win for the Tsitsipas brothers 🙌



🇬🇷 @steftsitsipas/@PeteTsitsipas outlast Ramanathan/Reyes-Varela 3-6 7-5 6-3.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nzUnMa5ETp