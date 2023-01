«Σκούπισε» και πέρασε ο Τσιτσιπάς στον 2ο γύρο του Australian Open

Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες μόνο στο τρίτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-0 σετ, 6-3, 6-4 και 7-6 (8-6), του Κεντέν Αλίς εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open.

Ο 24χρονος τενίστας υπερασπίστηκε απόλυτα το σερβίς του στα δύο πρώτα σετ και κάνοντας από ένα μπρέικ έφτασε σε άνετο 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ, ωστόσο, ο Γάλλος (Νο61) αντίπαλός του αποδείχτηκε σκληρό καρύδι. Παρότι ο «Στεφ» προηγήθηκε με 2-0 στα γκέιμ, έχασε τα τέσσερα επόμενα (!) και με πολύ κόπο πήγε στο τάι μπρέικ. Εκεί βρέθηκε πίσω με 3-0 και 4-1, αλλά έδειξε χαρακτήρα και πήρε την πρόκριση.

Stefanos celebrates after getting through a tricky tiebreaker! 🇬🇷



