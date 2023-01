Σάρωσε το δίδυμο Τσιτσιπά-Σάκκαρη, τέταρτη νίκη για την Ελλάδα στο United Cup

Την παγκόσμια φήμη και δυναμική τους επιβεβαίωσαν Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη. Το πανίσχυρο ελληνικό δίδυμο χρειάστηκε μόλις 67 λεπτά για να «καθαρίσει με 6-3, 6-2 την βελγική ομάδα των Φλίπκενς/Γκερτς και έτσι η Ελλάδα έκλεισε το διήμερο αναμετρήσεων με τους Βέλγους με σκορ 4-1!

Νωρίτερα, η νίκη 27χρονη Ελληνίδας που είναι στο νούμερο 6 του κόσμου επί της Ελίζ Μέρτενς (Νο 28) είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό του Περθ για την ελληνική ομάδα, ενώ ακολούθησαν οι νίκες του Στέφανου Σακελλαρίδη και στο μεικτό, που αύξησαν κι άλλο τη βαθμολογία της Ελλάδας στον πρώτο όμιλο.

Ο 18χρονος Σακελλαρίδης, από το 803 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε την έκπληξη απέναντι στον 23χρονο Ζιζού Μπερκς που είναι στο Νο 129 με 5-7, 6-1, 6-3. O νεαρός τενίστας πνίγηκε στις αγκαλιές της ελληνικής αποστολής και του Απόστολου Τσιτσιπά, που ήταν ο προπονητής του στον αγώνα.

What a win!



Greek teen Stefanos Sakellaridis has just scored the biggest win of his young career, leading to emotional scenes in Perth#UnitedCup pic.twitter.com/6pZtnsMSf1