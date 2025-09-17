ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΚΥΟ: Η Ολίβια Φωτοπούλου 21η στον κόσμο στα 200Μ

Την εξαιρετική παρουσία της σε ακόμα ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ολοκλήρωσε πριν από λίγο (18/09/25) η Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία κατέλαβε την 21η θέση στα 200μ. γυναικών. Τρέχοντας και πάλι από τον δύσκολο 2ο διάδρομο, στη 2η ημιτελική σειρά, η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου τερμάτισε στην 8η θέση σε 23.02 (+0,1 μ/δ), που την κατέταξε συνολικά στην 21η θέση. Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η Ολίβια Φωτοπούλου μπήκε σε αυτήν τη διοργάνωση με πρόσκληση, ευρισκόμενη στην 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης «στον Δρόμο για το Τόκιο».

Κι όμως απέδειξε με τις δύο κούρσες της, και οι δύο από τον πιο δύσκολο διάδρομο, ότι ανήκει στις κορυφαίες αθλήτριες των 200μ. στον κόσμο, όσα... εμπόδια κι αν βρει στον δρόμο της, γιατί είναι μαχήτρια, πεισματάρα, αποφασιστική και... γρήγορη!

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η Ολίβια Φωτοπούλου ανέφερε αρχικά πως είναι αρκετά ικανοποιημένη για την παρουσία της στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, παρά το ότι η φετινή της χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα πνευματικά, με την αλλαγή προπονητικής στέγης λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Μάλιστα, εκθείασε και τον προπονητή της Κυριάκο Αντωνίου, για τη στήριξη που της πρόσφερε, τονίζοντας ότι πρώτα από όλα είναι άνθρωπος και μετά προπονητής και κατάφερε να την οδηγήσει στο Παγκόσμιο, σε μια χρονιά στην οποία δεν ήταν στα καλύτερά της...

Συγχαρητήρια Ολίβια Olivia Fotopoulou-Ολίβια Φωτοπούλου και Κυριάκο Αντωνίου για την παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση.