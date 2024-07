ΦΩΤΟ: Χαμένο πέναλτι από τον Ρονάλντο που ξέσπασε σε λυγμούς

Η Πορτογαλία είχε την ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ στην ημίωρη παράταση απέναντι στη Σλοβενία, αλλά ο Όμπλακ στο 104΄, στέρησε στον Ρονάλντο το γκολ από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που κέρδισε ο Ζότα.

Και στη διακοπή για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο 39χρονος θρύλος, ξέσπασε σε λυγμούς. Aναμφίβολα μία στιγμή που θα σημαδέψει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024.

Cristiano Ronaldo was in tears after missing his penalty vs. Slovenia 💔 pic.twitter.com/AS0cmajv8R