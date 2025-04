Σοβαρό ατύχημα Ντούχαν στις ελεύθερες δοκιμές του GP της Ιαπωνίας

Περιπετειώδης ήταν ο δεύτερος γύρος ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σουζούκα της Ιαπωνίας το πρωί της Παρασκευής.

Ο Τζακ Ντούχαν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και η Alpine κατέληξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα εκτός πίστας, με αποτέλεσμα να γίνει σμπαράλια. Ευτυχώς ο 22χρονος Αυστραλός βγήκε σώος από τα συντρίμμια, με μικροτραυματισμούς και εμφανώς ταραγμένος.

Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της στην πίστα και οι δοκιμές διακόπηκαν για αρκετά λεπτά μέχρι να καθαριστεί η άσφαλτος από τα κομμάτια της Alpine.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



