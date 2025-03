Νέα εποχή στη Formula 1: Η Cadillac γίνεται και επίσημα η 11η ομάδα

Νέα εποχή στη Formula 1!

Μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων με την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η General Motors και η Cadillac μπαίνουν και επίσημα στο grid της Formula 1!

Όπως ανακοίνωσαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, από την αγωνιστική σεζόν του 2026, οι ομάδες του πρωταθλήματος θα αυξηθούν στις 11, καθώς η GM έλαβε την τελική έγκριση από τη FIA!

Ο αμερικάνικος κολοσσός θα αγωνίζεται τα πρώτα χρόνια με κινητήρες της Ferrari, μέχρι να βελτιώσει την τεχνογνωσία της για τις δικές της μηχανές, την ώρα, όπου η είσοδος της Cadillac στη Formula 1, «αναγεννά» την τεράστια αγορά των ΗΠΑ, που πλέον θα εκπροσωπούνται από μία δική τους ομάδα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα του πλανήτη.

🚨🚨

Cadillac are Officially on the F1 grid from 2026!🏎️



The team have been fully approved and will be the 11th team on the grid in 12 months time!



This account is going to be your main source for all news regarding the team🫡

Drop us a follow while your here👀… pic.twitter.com/GJw1eyXgBT