Σαν εκδρομούλα στην έρημο: Νικητής και στη Σαουηδική Αραβία ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση και το δεύτερο αγώνα της χρονιάς με τη Red Bull να κάνει ξανά το 1-2.

Οι εκδρομές στην έρημο είναι μια από τις αγαπημένες ασχολίες των κατοίκων και των τουριστών στη Μέση Ανατολή και στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας η άνετη νίκη του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing έμοιαζε σαν τέτοια. Ο Ολλανδός πρωταθλητής δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και τον ολοκλήρωσε σε ρυθμό βόλτας, με τον ομόσταβλό του Σέρχιο Πέρεζ να παίρνει το ίδιο άνετα τη δεύτερη θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari ήταν ο best of the rest και ανέβηκε στο βάθρο, τερματίζοντας στην 3η θέση.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους κάτω από το φως των προβολέων στην Τζέντα για τη δεύτερη εκκίνηση της χρονιάς. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο poleman Φερστάπεν πετάχτηκε μπροστά και χωρίς πρόβλημα διατήρησε την πρωτοπορία. Πίσω του, ο Πέρεζ από την 3η θέση προσπάθησε να περάσει τον Λεκλέρ αλλά ο Μονεγάσκος της Ferrari με αποφασιστικότητα κράτησε τη 2η θέση.

Ο Αλόνσο κράτησε την 4η θέση αλλά ο Πιάστρι με μια πολύ ωραία κίνηση τον πέρασε και του την πήρε, με τον Νόρις να ακολουθεί στην 6η θέση, μπροστά από το δίδυμο των Mercedes με τον Ράσελ μπροστά από τον Χάμιλτον και τους Στρολ και Τσουνόντα να κλείνουν τη 10άδα. Ο Όλιβερ Μπέρμαν, που αντικαθιστά στη Σ. Αραβία τον Κάρλος Σάινθ, ήταν ο ένας από τους δύο οδηγούς που ξεκίνησαν με τη μαλακή γόμα ελαστικών -ο άλλος ήταν ο Μπότας- και κράτησε την 11η θέση που είχε στο grid.

Ο ιδιωτικός αγώνας των Red Bull

Χρειάστηκε να περάσουν μόνο τρεις γύροι για να επιτεθεί ο Σέρχιο Πέρεζ στον Σαρλ Λεκλέρ και να του πάρει την 3η θέση. Ο Μεξικανός αμέσως άρχισε να απομακρύνεται από τη Ferrari, αν και δεν πλησίαζε τον Φερστάπεν, ο οποίος από την πρώτη θέση απλώς άνοιγε τη διαφορά, όπως κάνει σχεδόν πάντα.

Πίσω από τον Λεκλέρ, ο Πιάστρι βρισκόταν υπό διαρκή πίεση από τον Αλόνσο, ο οποίος από τη στιγμή που προσπεράστηκε από τον Αυστραλό έμεινε κολλημένος στο διαχύτη του και δεν τον άφηνε να ανασάνει.

Και... Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Στην πίστα της Τζέντα η πιθανότητα να βγει Αυτοκίνητο Ασφαλείας είναι... 100% και φυσιολογικά στον 7ο γύρο έκανε την εμφάνισή του. Η αιτία ήταν η έξοδος του Λανς Στρολ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Aston Martin και χτύπησε με δύναμη στις μπαριέρες. Ο Καναδός βγήκε ανέπαφος από το μονοθέσιο και έγινε ο δεύτερος που εγκατέλειψε τον αγώνα, ύστερα από τον Γκασλί που πάρκαρε στο γκαράζ στο τέλος του πρώτου γύρου με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η εμφάνιση του Αυτοκίνητου Ασφαλείας έδωσε το σύνθημα και πολλοί από τους οδηγούς «βούτηξαν» στο pit lane για να αλλάξουν τα μεσαία ελαστικά τους με σκληρά. Ενδιαφέρον είχε όμως ποιοι δεν το έκαναν και από τους πρωτοπόρους αυτοί ήταν οι Νόρις, ο οποίος πήρε την πρωτοπορία στον αγώνα μπροστά από τον Φερστάπεν, και ο Χάμιλτον, που ανέβηκε 3ος.

Σε αυτόν το «χαμό» στο pit lane, υπήρχαν φυσικά και διάφορα συμβάντα, καθώς οδηγοί έμπαιναν και έβγαιναν από τα box. Στη Red Bull δεν υπολόγισαν καλά την εντολή στον Πέρεζ να επιστρέψει στο pit lane και τον έβγαλαν σχεδόν πάνω στον Αλόνσο, με τους αγωνοδίκες να τιμωρούν τον Μεξικανό με ποινή 5 δευτερολέπτων.

Στην επανεκκίνηση ο Νόρις αντέδρασε πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν και πιο πίσω ο Λεκλέρ κράτησε την 5η θέση από την επίθεση του Πιάστρι. Δεν υπήρξαν αλλαγές θέσεων στην πρώτη 10άδα, μέσα στην οποία βρίσκονταν τέσσερις οδηγοί που δεν έκαναν pit stop, οι Νόρις, Χάμιλτον, Χούλκενμπεργκ και Ζου.

Οι Red Bull ανεβαίνουν ξανά

Και πάλι δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλοί γύροι για να αποδείξουν οι Red Bull ότι για άλλον έναν αγώνα είναι το σημείο αναφοράς. Πρώτα ο Φερστάπεν πέρασε εύκολα τον Νόρις για να ξαναπάρει την πρωτοπορία του αγώνα και αμέσως μετά ο Πέρεζ πέρασε τον Χάμιλτον και ανέβηκε στην 3η θέση.

Ο Λεκλέρ επίσης πέρασε τον Χάμιλτον λίγο αργότερα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχε πιο φρέσκα ελαστικά και μάλλον ταχύτερο μονοθέσιο. Πολύ καλά τα πήγαινε και ο νεαρός Μπέρμαν, ο οποίος πέρασε τον Ζου και ανέβηκε στη 10η θέση.

Ο Πέρεζ, που κουβαλούσε μαζί του την ποινή των 5 δευτερολέπτων, πέρασε και τον Νόρις και πήρε ξανά τη 2η θέση, αν και πλέον είχε μείνει πάνω από 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν – όχι βέβαια ότι θα μπορούσε να τον απειλήσει για την πρωτιά.

Ο Λεκλέρ σώζει ό,τι σώζεται για τη Ferrari

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο επόμενος που έφτασε πίσω από τον Νόρις και τον πέρασε, για να πάρει την 3η θέση στον αγώνα, που όπως αποδεικνυόταν ήταν το «ταβάνι» για όποιον δεν οδηγούσε μονοθέσιο της Red Bull. Πίσω του, ο Πιάστρι έδινε τα πάντα για να περάσει τον Χάμιλτον αλλά η ανώτερη ταχύτητα της Mercedes στην ευθεία βοηθούσε τον 7 φορές πρωταθλητή να υπερασπίζεται την 5η θέση.

Ο Μπέρμαν στο μεταξύ είχε περάσει τον Χούλκενμπεργκ και είχε ανέβει στην 9η θέση ενώ πιο πίσω οι μάχες για τον τελευαίο βαθμό ήταν επικές. Οι Τσουνόντα, Μάγκνουσεν, Οκόν, Άλμπον και Σάρτζεντ διεκδικούσαν σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο κομμάτι της πίστας και πρόσφεραν άφθονο θέαμα. Από αυτούς ο Μάγκνουσεν είχε ήδη πάρει δύο ποινές 10 δευτερολέπτων και δεν είχε ελπίδες για βαθμούς, ωστόσο έκανε πολύ καλή δουλειά για την ομάδα και όταν ο Χούλκενμπεργκ επέστρεψε στην πίστα μετά το pit stop του βρήκε ελεύθερο χώρο μπροστά από τον Δανό στην 11η θέση για να διεκδικήσει βαθμούς.

Ελαστικά αντοχής

Τα μεσαία ελαστικά με τα οποία οι Νόρις και Χάμιλτον ξεκίνησαν τον αγώνα κράτησαν περισσότερο από το 70% των γύρων του αγώνα. Ο Χάμιλτον μπήκε πρώτος από τους δύο στον 37ο από τους 50 γύρους ενώ ο Νόρις τον ακολούθησε στον επόμενο. Και οι δύο έβαλαν τη μαλακή γόμα, και επέστρεψαν στην πίστα πολύ κοντά μεταξύ τους, στην 8η θέση ο Νόρις και στην 9η ο Χάμιλτον.

Οι δυο τους, όπως ήταν αναμενόμενο, σε μια πολύ δυνατή μάχη, με τον Χάμιλτον να προσπαθεί να περάσει χρησιμοποιώντας την ταχύτητα της Mercedes στην ευθεία και ο Νόρις αμυνόταν εξίσου μανιασμένα. Και οι δυο τους πλησίαζαν γρήγορα τον Όλι Μπέρμαν, που είχε ανέβει στην 7η θέση.

Όλα αυτά ελάχιστα -έως καθόλου- απασχολούσαν τον Μαξ Φερστάπεν και τον Σέρχιο Πέρεζ στις πρώτες δύο θέσεις. Ο Ολλανδός βρισκόταν σε cruise mode, 8 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μεξικανό, ο οποίος με τη σειρά του είχε σχεδόν ξεχάσει την ύπαρξη του Λεκλέρ, που ακολουθούσε 12 δευτερόλεπτα πιο πίσω.

Μια βόλτα στην έρημο

Μέχρι το τέλος του αγώνα το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον εντυπωσιακό ρούκι της Ferrari, τον Όλιβερ Μπέρμαν, και στο αν θα κατάφερνε να αμυνθεί στην αναπόφευκτη επίθεση των Νόρις και Χάμιλτον, που τον πλησίαζαν γοργά. Οι υπόλοιπες θέσεις της 10άδας είχαν λίγο-πολύ ξεκαθαρίσει. Ο νεαρός Βρετανός κατάφερε να μην κινδυνεύσει και στο ντεμπούτο του στην F1 και στο τέλος επιβραβεύτηκε με τους βαθμούς της 7ης θέσης.

Ο πιο άνετος από όλους ήταν φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έφτασε σε άλλη μία εύκολη νίκη, κάνοντας το δύο στα δύο φέτος. Αντίστοιχα άνετος ήταν και ο Σέρχιο Πέρεζ στη δεύτερη θέση, ο οποίος ούτε απείλησε τον Φερστάπεν ούτε απειλήθηκε από τον Λεκλέρ που τερμάτισε μακριά πίσω του στην τρίτη θέση. Τόσο μακριά, που τα 5 δευτερόλεπτα της ποινής του δεν επηρέασαν στο ελάχιστο τη θέση του. Πίσω από τον Λεκλέρ ακολούθησαν οι Πιάστρι, Αλόνσο, Ράσελ, Μπέρμαν, Νόρις, Χάμιλτον και Χούλκενμπεργκ.

Επόμενος αγώνας σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 22-24 Μαρτίου, είναι το GP Αυστραλίας.

Αποτελέσματα

gazzetta.gr