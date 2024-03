O Φερστάπεν ταχύτερος στις τρίτες δοκιμές της Τζέντα, σφοδρό ατύχημα του Τσόου

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος κατά περίπου μισό δευτερόλεπτο από τον ταχύτερο γύρο της χθεσινής ημέρας, που είχε πετύχει -αν και με ρύθμιση του κινητήρα του σε ισχυρότερο mode- ο Φερνάντο Αλόνσο, κατά την 3η περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP στους δρόμους της Τζέντα 2ου του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Σε συνθήκες μη αντιπροσωπευτικές των νυχτερινών και πιο ψυχρών που θα επικρατούν στις βραδινές δοκιμές κατάταξης (8/03, 19:00) ο Ολλανδός πρωταθλητής με τη Red Bull RB20 ήταν δύο δέκατα ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και μισό δευτερόλεπτο του ομολόγου του στην RBR Σέρτζιο Πέρεζ. Όλοι έκαναν τους ταχύτερους γύρους τους με τη μαλακή γόμα.

Θυμίζουμε ότι στις δοκιμές αυτές έκανε το ντεμπούτο του ο μόλις 18χρονος Όλιβερ Μπέρμαν με τη Ferrari, ο οποίος θα αγωνιστεί το υπόλοιπο διήμερο στη θέση του Κάρλος Σάινθ που διεγνώσθη με σκωληκοειδίτιδα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο νεαρός Βρετανός πέτυχε τον αξιόλογο 10ο χρόνο, 7 δέκατα μακριά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η 3η αυτή περίοδος των δοκιμών διακόπηκε 17 λεπτά πριν το τέλος λόγω του σφοδρού ατυχήματος του Γκουάνιου Τσόου της Sauber. Ο Κινέζος οδηγός έχασε τον έλεγχο στη στροφή 7 και προσέκρουσε στις εξωτερικός μπαριέρες της στροφής 8, αλλά βγήκε από το μονοθέσιο χωρίς να έχει υποστεί τραυματισμό.

Ωστόσο, το μονοθέσιό του υπέστη εκτεταμένη ζημιά, την οποία προσπαθούν οι μηχανικοί να επιδιορθώσουν σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, ώστε ο Τσόου να καταφέρει να λάβει μέρος στις δοκιμές κατάταξης.

Μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, οι οδηγοί πέρασαν το πρώτο ημίωρο κυρίως με τη μέση γόμα και στην κορυφή εναλλάχθηκαν οι Μπότας, Μπέρμαν, Χάμιλτον και Ράσελ. Όμως, όταν οι Red Bull βγήκαν με τη μαλακή γόμα ο Πέρεζ κατέβασε τον πρώτο χρόνο στο 1:29.562, και ο Φερστάπεν τον ακολούθησε δύο δέκατα πίσω.

Τότε ο Λεκλέρ ανέβηκε στην κορυφή με 1:29.2 με τη μέση γόμα, αλλά ο δεύτερος γύρος του Φερστάπεν με τη μαλακή γόμα έριξε τον πρώτο χρόνο στο 1:28.893 και τον ανέβασε επικεφαλής. Ακολούθησε κι ένας τρίτος γύρος του Ολλανδού με αυτή τη γόμα, με τον οποίο πέτυχε τον τελικό κυρίαρχο χρόνο 1:28.412s and an increased gap to Leclerc at the head of the rest at this stage of 0.794s.

Μετά τη διακοπή του ατυχήματος του Τσόου, οι οδηγοί συνέρρευσαν στην πίστα για έναν τελευταίο γρήγορο γύρο με τη μαλακή γόμα. Ο Ράσελ αρχικά ανέβηκε στη δεύτερη θέση, πριν τον ρίξει από αυτήν ο Λεκλέρ και έπειτα από την τρίτη ο Πέρεζ.

Την εξάδα έκλεισε ο Λάντο Νόρις και ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, περίπου έξι δέκατα μακριά από τον Φερστάπεν, που έκαναν τον μοναδικό τους γρήγορο γύρο -όπως και ο Μπέρμαν- με τη μαλακή γόμα στο τελευταίο δίλεπτο.

Πέραν του ατυχήματος του Τσόου, ένα συμβάν στέρησε πολύτιμο χρόνο στις δοκιμές και από τον Λόγκαν Σάρτζεαντ, καθώς νωρίς στη διαδικασία ο Αμερικανός ακούμπησε τον εσωτερικό τοίχο της στροφής 22 με τον εμπρός αριστερό τροχό και έσπασε το ακρόμπαρο.

