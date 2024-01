ΒΙΝΤΕΟ: Έσπασε καρδιές το «αντίο» του Μάρκεθ στη Honda

O θρυλικός αναβάτης του MotoGP άλλαξε στρατόπεδο μετά από 11 χρόνια στην ιαπωνική ομάδα.

Το φινάλε του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2024 για το MotoGP, έφερε και τέλος εποχής στη συνεργασία του Μάρκ Μάρκεθ με την Honda. O 30χρονος σήμερα Ισπανός, έκανε το βήμα στην κορυφαία κατηγορία των δύο τροχών το 2013, με την ιαπωνική ομάδα.

Μαζί κατέκτησαν 6 παγκόσμιους τίτλους (2013-2014, 2016-2019) και 59 νίκες σε 11 σεζόν, σε μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία του σπορ.

Το MotoGP έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ ενδιαφέρον video, διάρκειας 7 λεπτών, που επικεντρώνεται στον τελευταίο «χορό» του Μάρκεθ με τη Honda.

Δεν εστιάζει στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά όσα έγιναν παρασκηνιακά στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια. Τις προσωπικές στιγμές, τους ανθρώπους, τα έντονα συναισθήματα.

Το κλάμα του θρύλου του MotoGP, τα λέει όλα. Περισσότερα πατώντας play…

To 2024 βρίσκει τον Μάρκεθ στο στρατόπεδο της Ducati, αγωνιζόμενο με την ομάδα της Gresini.

"Thanks for everything and for being my friend" 🥹



Go behind the scenes in one of the most emotional weekends for @marcmarquez93 in #MotoGP as he said goodbye to Honda 🍿#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/7u9ZfR7SWp