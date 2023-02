Formula 1: Τι είναι αυτές οι περίεργες συσκευές των μονοθεσίων στις δοκιμές

Καθιερωμένοι στις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 εδώ και αρκετά χρόνια, αυτοί οι μεταλλικοί σκελετοί που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των μονοθεσίων χρησιμεύουν για την ανίχνευση των ροών και στροβιλισμών του αέρα.

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες των ομάδων της Formula 1 μόλις ξεκινούν οι δοκιμές εξέλιξης ενός ολοκαίνουριου μονοθεσίου τους, είναι να συσχετίσουν τα δεδομένα που έχουν λάβει από την αεροσήραγγα και το ψηφιακό λογισμικό του CFD με τα αεροδυναμικά δεδομένα της πραγματικότητας: τις ροές και τους στροβιλισμούς του αέρα που προκύπτουν στην πίστα.

Μία από τις συσκευές που έχουν εξελίξει για τη μελέτη αυτών των δεδομένων είναι αυτές οι μεταλλικές κατασκευές, σκελετοί που συγκρατούν μια σειρά από αισθητήρες που μετρούν τις ροές του αέρα που εκκρέουν τα διάφορα σημεία του μονοθεσίου - και κυρίως οι τροχοί καθώς περιστρέφονται και στρίβουν.

Οι συσκευές αυτές εξελίσσονται, μεγαλώνουν και μετασχηματίζονται κάθε χρόνο. Μετρώντας τις πιέσεις του αέρα, παρέχουν στους μηχανικούς μια αρκετά σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά του αέρα. Το πρώτο και κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι οι εκροές του αέρα από την εμπρός πτέρυγα και τους εμπρός τροχούς που στρίβουν.

Πιο πίσω, αντίστοιχες μετρήσεις γίνονται στο άνω σημείο του καλύμματος του κινητήρα και γύρω από το διαχύτη, καθώς -όπως είδαμε φέτος από την Aston Martin- ενίοτε οι ομάδες τοποθετούν τις μεταλλικές αυτές συσκευές και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

The rear of Ferrari driver Charles Leclerc's car is seen during a Formula One pre season test at the Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, Thursday, Feb. 23, 2023.(AP Photo/Frank Augstein) AP

Στις μέρες μας, οι μηχανικοί στο γκαράζ της ομάδας έχουν εξελίξει τις συσκευές αυτές σε τέτοιο σημείο που λαμβάνουν τα δεδομένα σε αληθινό χρόνο, την ώρα που το μονοθέσιο γυρίζει στην πίστα. Το λογισμικό των συσκευών αυτών, μάλιστα, λαμβάνοντας τα δεδομένα τα απεικονίζει σε εικόνες και video με τη μορφή ροής του αέρα.

Βλέποντας τις εικόνες αυτές, οι μηχανικοί μπορούν κατά την επόμενη επίσκεψη του οδηγού στα πιτς να αλλάξουν ρυθμίσεις της εμπρός ή πίσω πτέρυγας, τροποποιώντας τις γωνίες των επιμέρους στοιχείων τους. Επίσης, μπορούν να διαπιστώσουν υπό ποιές ρυθμίσεις των πτερυγών μπορεί να υπάρξει διακοπή (στολάρισμα) της ροής του αέρα και σε ποια σημεία, κι έτσι να αποφύγουν στο μέλλον τις ρυθμίσεις αυτές.

Επίσης, πίσω στο εργοστάσιο, οι αεροδυναμιστές συγκρίνουν τα δεδομένα αυτά με εκείνα που είχαν αντλήσει από την αεροσήραγγα και το CFD, και βάσει αυτών λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό τμημάτων του μονοθεσίου για τις διορθωτικές κινήσεις και την εξέλιξη της αεροδυναμικής του απόδοσης.

