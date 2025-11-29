ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

Πολύ καλή χρονιά το 2025 για την αθλήτρία μας στην ιστιοπλοϊα.

Με τις αποσκευές γεμάτες ικανοποίηση και αισιοδοξία ενόψει της νέας χρονιάς, επιστρέφει από τη Σικελία η Νατάσα Λάππα, έχοντας καταγράψει μια πολύ καλή παρουσία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (28/11).

Δεν είναι μόνο η 21η θέση, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση της καριέρας της σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κυρίως είναι τα τρία πλασαρίσματα στο Top3 σε κούρσες Σλάλομ αλλά και δύο ακόμα στο Top10, που δείχνουν ότι φέτος έχει πετύχει αξιοσημείωτη πρόοδο, δουλεύοντας σκληρά μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου και παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Σημειώνεται η μπροστά από τη Λάππα βρέθηκαν αθλήτριες από μόνο 11 χώρες κάτι που έχει τη δική του σημασία για την Ολυμπιακή πρόκριση αφού κάθε χώρα στέλνει μόνο μια αθλήτρια.

Στη Σικελία με πόνους στο πόδι

«Μέχρι και τη μέρα που αναχωρούσα είχα αμφιβολίες για το εάν έπρεπε να ταξιδέψω. Επέλεξα να πάω, έστω για προπόνηση. Ήμουν εκτός θάλασσας για 4-5 βδομάδες λόγω του χειρουργείου εξαιτίας του κατάγματος στο δεξί πέλμα. Μπήκα στη θάλασσα με ειδικό μποτάκι, αλλά πονούσα. Σε κάποια γυρίσματα έπεφτα κιόλας» δηλώνει η Νατάσα από τη Σικελία και προσθέτει: «Ευτυχώς μέρα με τη μέρα ανέβαινα στον αγώνα και βρέθηκα στην 21η θέση. Δεν με ικανοποιεί η θέση αλλά το ότι ξεπέρασα όλα αυτά τα προβλήματα και έδειξα ότι έχω την ταχύτητα. Γνωρίζω ότι μου λείπει η σταθερότητα και θα δουλέψω πολύ σε αυτό».

Από τις πέντε αγωνιστικές ημέρες, μόνο τις τρεις έγιναν κούρσες, με την αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού να ανεβαίνει 21η στην προτελευταία ημέρα και την άπνοια της τελευταίας ημέρας να της στερεί την ευκαιρία να κυνηγήσει ένα ψηλότερο πλασάρισμα.

Η καλύτερη χρονιά της καριέρας της

Στη Σικελία ολοκληρώθηκε η καλύτερη χρονιά στην καριέρα της Λάππα τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι είχε πετύχει το καλύτερο πλασάρισμα της καριέρας της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρότι είχε ουσιαστικά ξεκινήσει προετοιμασία το Πάσχα αφού έχασε τους πρώτους μήνες της χρονιάς με πρόβλημα στο γόνατο. «Ήταν η καλύτερή μου χρονιά σε αποτελέσματα αλλά η χειρότερη σε θέματα τραυματισμών» σχολιάζει η Νατάσα που θα συνεχίσει χωρίς ιδιαίτερη ξεκούραση, αφού οι υποχρεώσεις ξεκινούν νωρίς το 2026. «Ξεκουράστηκα αρκετά όσο ήμουν τραυματισμένη» αναφέρει αστειευόμενη.

To 2025 η Νατάσα Λάππα στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης και την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, όπως επίσης από τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation και #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη αλλά και την ΟΠΑΠ Κύπρου.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παγκόσμιος πρωταθλητής και πάλι ο Οζιέ – Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Λεμπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε προοπτική, κέρδισε και παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει ο Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕ/Απόλλων: Συνάντηση με Αστυνομία με σαφή μηνύματα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αντίδραση από την Ντιναμό Κιέβου για «σημαίες της επιτιθέμενης χώρας» στον αγώνα με την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη