Πολύ καλή παρουσία της Νατάσας Λάππα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL

Με τις αποσκευές γεμάτες ικανοποίηση και αισιοδοξία ενόψει της νέας χρονιάς, επιστρέφει από τη Σικελία η Νατάσα Λάππα, έχοντας καταγράψει μια πολύ καλή παρουσία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQFOIL που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (28/11).

Δεν είναι μόνο η 21η θέση, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση της καριέρας της σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κυρίως είναι τα τρία πλασαρίσματα στο Top3 σε κούρσες Σλάλομ αλλά και δύο ακόμα στο Top10, που δείχνουν ότι φέτος έχει πετύχει αξιοσημείωτη πρόοδο, δουλεύοντας σκληρά μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου και παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Σημειώνεται η μπροστά από τη Λάππα βρέθηκαν αθλήτριες από μόνο 11 χώρες κάτι που έχει τη δική του σημασία για την Ολυμπιακή πρόκριση αφού κάθε χώρα στέλνει μόνο μια αθλήτρια.

Στη Σικελία με πόνους στο πόδι

«Μέχρι και τη μέρα που αναχωρούσα είχα αμφιβολίες για το εάν έπρεπε να ταξιδέψω. Επέλεξα να πάω, έστω για προπόνηση. Ήμουν εκτός θάλασσας για 4-5 βδομάδες λόγω του χειρουργείου εξαιτίας του κατάγματος στο δεξί πέλμα. Μπήκα στη θάλασσα με ειδικό μποτάκι, αλλά πονούσα. Σε κάποια γυρίσματα έπεφτα κιόλας» δηλώνει η Νατάσα από τη Σικελία και προσθέτει: «Ευτυχώς μέρα με τη μέρα ανέβαινα στον αγώνα και βρέθηκα στην 21η θέση. Δεν με ικανοποιεί η θέση αλλά το ότι ξεπέρασα όλα αυτά τα προβλήματα και έδειξα ότι έχω την ταχύτητα. Γνωρίζω ότι μου λείπει η σταθερότητα και θα δουλέψω πολύ σε αυτό».

Από τις πέντε αγωνιστικές ημέρες, μόνο τις τρεις έγιναν κούρσες, με την αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού να ανεβαίνει 21η στην προτελευταία ημέρα και την άπνοια της τελευταίας ημέρας να της στερεί την ευκαιρία να κυνηγήσει ένα ψηλότερο πλασάρισμα.

Η καλύτερη χρονιά της καριέρας της

Στη Σικελία ολοκληρώθηκε η καλύτερη χρονιά στην καριέρα της Λάππα τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι είχε πετύχει το καλύτερο πλασάρισμα της καριέρας της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρότι είχε ουσιαστικά ξεκινήσει προετοιμασία το Πάσχα αφού έχασε τους πρώτους μήνες της χρονιάς με πρόβλημα στο γόνατο. «Ήταν η καλύτερή μου χρονιά σε αποτελέσματα αλλά η χειρότερη σε θέματα τραυματισμών» σχολιάζει η Νατάσα που θα συνεχίσει χωρίς ιδιαίτερη ξεκούραση, αφού οι υποχρεώσεις ξεκινούν νωρίς το 2026. «Ξεκουράστηκα αρκετά όσο ήμουν τραυματισμένη» αναφέρει αστειευόμενη.

To 2025 η Νατάσα Λάππα στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης και την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, όπως επίσης από τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation και #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη αλλά και την ΟΠΑΠ Κύπρου.