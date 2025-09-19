ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Στέφανος Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Για λίγο στα πιτς ο Έλληνας τενίστας λόγω... κήλης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο27 στην παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί η ATP, υποβλήθηκε σε επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους.

Η περίοδος απουσίας από τα γήπεδα εκτιμάται σε κάποιες εβδομάδες και ο Τσιτσιπάς ελπίζει πως θα είναι έτοιμος για το μεγάλο τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam», που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18/10 στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει κληθεί ν' αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και ελπίζει πως θα καταφέρει να λάβει μέρος στο τουρνουά του Ριάντ, καθώς οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το ποσό των πέντε εκατ. δολαρίων!

Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέτοιες εμφανίσεις δεν δικαιολογούνται και ψάχνει... το λάθος ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Στη Γερμανία για τη μάχη των ημιτελικών του EURONASCAR PRO ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

AUTO MOTO

|

Category image

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Στέφανος Τσιτσιπάς

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ράσφορντ: «Θέλω να μείνω για πολλά χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Διοργανώνει Gala Dinner

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκτός με ΑΕΚ ο Κοκόριν - Τα δεδομένα με Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βλέμματα στο Derby della Capitale

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga, 4η αγωνιστική: Μάχες με φόντο την κορυφή και την σταθερότητα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Το πρόγραμμα της Α' φάσης

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη