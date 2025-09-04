Από τη λίμνη Γκάρντα στη Σαρδηνία συνεχίζει την προετοιμασία της η Νατάσα Λάππα

Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου βρέθηκε στη λίμνη Γκάρντα για το πέμπτο προπονητικό καμπ της χρονιάς σε ιταλικά νερά, ενώ 6-12 Σεπτεμβρίου θα μεταβεί στα γνώριμα νερά του Κάλιαρι, στηΣαρδηνία, όπου έχει βρεθεί άλλες τέσσερις φορές εντός του 2025.

Στη Σαρδηνία η 24χρονη πρωταθλήτρια τηςιστιοσανίδας θα προπονηθεί και πάλι με την Ιταλίδα Χρυσή Ολυμπιονίκη Marta Maggetti και τη Γερμανίδα Theresa Steinlein, χάλκινη στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το γκρουπ αυτό ήταν και τις προάλλες στη Γκάρντα, μαζί και με την Tσέχα Kristyna Pinosova και άλλες αθλήτριες από την Ιταλία, που ακολουθούν. Φέτος η Λάππα ταξιδεύει συχνά στην Ιταλία αφού εκεί ζει ο προπονητής τηςCarlo Ciabatti, ενώ το υπόλοιπο διάστημα προπονείται υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Καριόλου, στη Λεμεσό.

Ξεπερνώντας κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο που την κράτησαν πίσω στο ξεκίνημα της χρονιάς, η δις Olympian Νατάσα Λάππα, έκανε πολύ καλό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Ιούλιο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά μπήκε στον Χρυσό στόλο, για να τερματίσει στην 35η θέση, την καλύτερη τηςκαριέρας της και την καλύτερη που έχει λάβει ποτέ αθλητές/τρια της Κύπρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της νεοσύστατης κατηγορίας του IQFOIL.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του IQFOIL θα διεξαχθεί στο προάστιο Sferracavallo του Παλέρμο, 22-29 Νοεμβρίου 2025.