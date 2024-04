Η μεγάλη στιγμή για τον Αλέξανδρο Ζησιμίδη για πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Η μεγάλη στιγμή για τον Αλέξανδρο Ζησιμίδη να διεκδικήσει πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού έφθασε.

Οι αμέτρητες ώρες σκληρής προπόνησης στα κωπηλατικά κοινόβια του Μαραθώνα και οι προσωπικές θυσίες του Αλέξανδρου και των ανθρώπων που τον στηρίζουν φθάνουν σιγά σιγά στο τέλος τους με τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ρεγκάτα Πρόκρισης που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα (25-28/04/2024) στο ολυμπιακό κέντρο κωπηλασίας του Ζέγκεντ (Szeged) στην Ουγγαρία.

Στην κατηγορία του μονού σκιφ στην οποία θα αγωνιστεί και ο αθλητής μας, συμμετέχουν 17 αθλητές που θα προσπαθήσουν κατακτήσουν μία από τις τρεις προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.

Ευχόμαστε στον Αλέξανδρο καλή επιτυχία και ελπίζουμε να καρποφορήσουν οι επίμονες προσπάθειες του για συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες γιατί πραγματικά το αξίζει.

Για την κυπριακή κωπηλασία η επιμονή και η αγωνιστικότητα του Αλέξανδρου είναι παράδειγμα προς μίμηση και σημείο αναφοράς για τους νεότερους κωπηλάτες.

Τελευταία ευκαιρία για τους αθλητές της κωπηλασίας για πρόκριση στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι θα είναι η τελική Προολυμπιακή Ρεγκάτα που γίνεται παραδοσιακά στη Λουκέρνη της Ελβετίας και θα διεξαχθεί 19-21 Μαΐου.

Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμαι για μα ακόμη φορά τους χορηγούς μας, ΟΠΑΠ, UNICARS/SΚODA και Medοchemιe Ltd και Αnastasiou & Co Ltd που με τη συνδρομή τους βοηθούμε αυτήν τη μεγάλη και δαπανηρή προσπάθεια του αθλητή μας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ