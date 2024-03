Μπορούν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Μία μεγάλη ανατροπή κυνηγούν απόψε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League, αφού τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τους υποχρεώνουν να αναζητήσουν την υπέρβαση.

Ο Ολυμπιακός είχε χάσει στο «Καραϊσκάκη» από την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 1-4 κι αν κάτι του δίνει δύναμη απόψε να πιστεύει στην ανατροπή είναι πως η ρεβάνς διεξάγεται σε ουδέτερο έδαφος, στη φιλόξενη Σερβία. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην «Τούμπα» μετά την ήττα με 2-0 στην Κροατία. Το έργο τους είναι δύσκολο, αλλά δείχνουν αποφασισμένοι να παλέψουν και… ό,τι βγει.

Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν με κομμένα τα φτερά στη ρεβάνς, αφού μετά από ένα τρομερό σερί στο ξεκίνημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους, ήρθε αυτή η «τεσσάρα» και ακολούθως η «τριάρα» από τον Παναθηναϊκό στον Πειραιά. Η νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει απόδοση 3.28, η ισοπαλία είναι στο 3.86 και η νίκη του Ολυμπιακού δίνει 2.29 στην Stoiximan, την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Οι Ισραηλινοί παραμένουν σταθερά στην κορυφή του πρωταθλήματος και έχουν έξι σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει επτά over 2.5 γκολ στα εννέα τελευταία ματς και πέντε GG στα επτά τελευταία παιχνίδια, ενώ η Μακάμπι έχει τέσσερα over 3.5 γκολ στα τέσσερα τελευταία ματς και τρία NG στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.75 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.80, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.10. Στο 1.62 το GG, στο 2.22 το NG.

Και ο ΠΑΟΚ δείχνει μία κάμψη, έπεσε μάλιστα από την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά την εντός έδρας ήττα από τον Άρη. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ βρίσκεται στην τρίτη θέση του κροατικού πρωταθλήματος, στο πεντάποντο από την κορυφή. Η νίκη του ΠΑΟΚ απόψε έχει απόδοση 1.89, η ισοπαλία είναι στο 3.88 και η νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ δίνει 4.69 στην Stoiximan. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα διαδοχικά NG και under 2.5 γκολ, ενώ οι Κροάτες έχουν έξι under 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία ματς. Απόψε το over 2.5 γκολ δίνει 1.93 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.25, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.88. Στο 1.80 το GG, στο 1.93 το NG.

