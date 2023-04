Ματσάρες Ρόμα - Μίλαν και Μπαρτσελόνα - Μπέτις με σούπερ επιλογές και αποδόσεις στην Megabet Plus

Το παρών κείμενο αποτελεί διαφημιστική καταχώρηση της Cleverpath Holdings Lts με την επωνυμία Megabet Plus κατέχει άδεια Αποδέκτη Κλάσης Α (014) και Κλάσης Β (011) που επιτρέπει τo στοιχηματισμό σε υποκαταστήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο διαδίκτυο.

www.megabetplus.com.cy | 18+ | Σκέψου το παιχνίδι. Παίξε με ασφάλεια | https://safergambling.gov.cy/ | ΕΑΣ

Σημαντικές αναμετρήσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα Ευρώπης, με σούπερ αποδόσεις στην Megabet Plus. Για την Primera Division, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την ΑΛμερία στις 19:30, ενώ αργότερα η Μπαρτελόνα φιλοξενεί την Μπέτις στις 22:00. Δυνατό ντέρμπι Ρόμα - Μίλαν στις 19:00 για την Serie A, ενώ δυνατή κόντρα στην Premier League, Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Χαμ στις 14:30. H Megabet Plus προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις στην ιστοσελίδα της, για μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, και φυσικά με επιλογή Cash Out.

Όπως πάντα, οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές στην Megabet Plus. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα megabetplus.com.cy, όσο και τα πρακτορεία για μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία.

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Ρεάλ Μαδρίτης - Αλμερία , η επιλογή για νίκη της Ρεάλ δίνει 1.15, ενώ για νίκη της Αλμερία δίνει 14.24. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 7.62. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.36, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 3.28. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.00.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για όλες τις αγορές για τo ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΛΜΕΡΙΑ

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Μπαρτσελόνα - Μπέτις , η επιλογή για νίκη της Μπαρτσελόνα δίνει 1.33, ενώ για νίκη της Μπέτις δίνει 8.05. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 5.11. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.66, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.29. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.99.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για όλες τις αγορές για τo ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΜΠΕΤΙΣ

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Χαμ , η επιλογή για νίκη της Κρίσταλ Πάλας δίνει 2.65, ενώ για νίκη της Γουέστ Χαμ δίνει 2.75. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 3.15. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.33, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.64. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 1.96.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για όλες τις αγορές για τo ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

Στις αποδόσεις της Megabet Plus για το ματς Ρόμα - Μίλαν , η επιλογή για νίκη της Ρόμα δίνει 2.75, ενώ για νίκη της Μίλαν δίνει 2.85. Η απόδοση για την ισοπαλία προσφέρει 3.00. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.51, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.56. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.05.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για όλες τις αγορές για τo ΡΟΜΑ - ΜΙΛΑΝ

*Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Και προσφορά μπόνους! Για νέους παίκτες ισχύει το 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης. Με δυνατότητα διαχείρισης χρημάτων από δημοφιλής υπηρεσίες, καθώς επίσης και δυνατότητα κατάθεσης με τραπεζικό έμβασμα, πιστωτική κάρτα και Paysafe.

Στους μεγάλους αγώνες η Megabet Plus προσφέρει σούπερ προσφορές που ανεβαίνουν live κάθε μέρα.