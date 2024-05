Τον Σεμέδο ως κορυφαίο του πρωταθλήματος ψήφισαν οι ποδοσφαιριστές

Ο Σεμέδο της Ομόνοιας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος, όπως ανακοινώθηκε στα βραβεία του ΠΑΣΠ.

Ο παίκτης των πρασίνων πήρε τον τίτλο «The Best Player of the Season» συγκεντρώνοντας ποσοστό 53% στην ψηφοφορία που διεξήχθη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος, έχοντας απόσταση 11 μονάδων από τον Ζάιρο της Πάφου.

Για πρώτη φορά στα «PASP FOOTBALL AWARDS» βραβεύτηκε και η «The Best Player of the Season», η οποία είναι η ποδοσφαιρίστρια της Apollon Ladies, Μαριλένα Γεωργίου, που έλαβε ποσοστό 55%, έχοντας τέσσερις μονάδες διαφορά από τη δεύτερη Λία Σιακαλλή (Λευκοθέα).