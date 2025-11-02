Κάποτε πρέπει να κάνει και υπερβάσεις η ΑΕΛ

Πολύ δύσκολη αποστολή έχει να βγάλει εις πέρας η ΑΕΛ στην 9η στροφή του πρωταθλήματος αφού πάει στο «Στέλιος Κυριακίδης» για να κοντραριστεί απόψε (19:00) με την Πάφος FC (19:00).

Eίναι η 3η δοκιμασία για τους γαλαζοκίτρινους μακριά από τη Λεμεσό, που όμως στην ουσία έπαιξαν τρία εκτός έδρας παιχνίδια αφού έδωσαν ακόμη ένα με τον Άρη, στο κοινό τους σπίτι, το «Αλφάμεγα». Και έζησαν εφιαλτικές στιγμές σε όλα, αφού έχασαν με 2-0 από την ΑΕΚ, ακολούθησε η πεντάρα από την Ομόνοια (5-0) και πρόσφατα το 4-0 από την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Ούτε σκόραρε λοιπόν και έτσι δεν πήρε κανέναν βαθμό. Ένα αρνητικό σερί που ελπίζει να βάλει τέλος, όμως απαιτείται μεγάλη υπέρβαση από το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς. Αν το πράξει και αποδράσει με διπλό, το κέρδος θα είναι διπλό, αφού θα απομακρυνθεί από τις κάτω θέσεις και επιπρόσθετα θα κρατήσει επαφή με την εξάδα. Θα αποδείξει δε πως έχει το υλικό για ακόμη πιο ψηλά...

Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος αλλά και τραυματίας Γκλάβσιτς, όπως και ο παροπλισμένος Ζράντι. Ωστόσο, οι επιστροφές του Κονσεϊσάο (τιμωρία) και Φεριέρ (τραυματίας), δίνουν ευελιξία στον Μαρτίνς.