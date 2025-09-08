«Για τους ΑΕΛίστες που μας κοιτούν από ψηλά»

Φιλικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη μεταξύ του Ομίλου Παλαιμάχων της ΑΕΛ και του Συνδέσμου Φιλάθλων με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη όλων των ΑΕΛιστών που δεν βρισκονται στη ζωή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ:

«Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και αναστήλωσης του σωματείου μας και μετά από πρωτοβουλία του Ομίλου Παλαιμάχων ΑΕΛ σε συνεργασία με τον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ, προσκαλούμε τα μέλη μας μεθαύριο, ημέρα Τετάρτη 10/9 στις 18:00, στο γήπεδο Αετού (Άγιος Ιωάννης), σε φιλικό αγώνα μεταξύ του Ομίλου Παλαιμάχων και του Συνδέσμου μας.

Η εκδήλωση έχει κύριο σκοπό να τιμηθεί η μνήμη όλων των ΑΕΛιστών που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας και μας κοιτάζουν από τον ουρανό, αλλά και ως δευτερεύων σκοπός η ευκαιρία να ξαναστείλουμε μήνυμα ενότητας όλων των οργανισμών που απαρτίζουν το σωματείο μας, ενισχύοντας την κοινή μας πορεία προς ένα δυνατότερο αύριο. Όλοι μαζί, για την ΑΕΛ μας! Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ».