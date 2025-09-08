ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Για τους ΑΕΛίστες που μας κοιτούν από ψηλά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Για τους ΑΕΛίστες που μας κοιτούν από ψηλά»

Παιχνίδι που ξυπνάει μνήμες.

Φιλικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη μεταξύ του Ομίλου Παλαιμάχων της ΑΕΛ και του Συνδέσμου Φιλάθλων με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη όλων των ΑΕΛιστών που δεν βρισκονται στη ζωή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ:

«Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και αναστήλωσης του σωματείου μας και μετά από πρωτοβουλία του Ομίλου Παλαιμάχων ΑΕΛ σε συνεργασία με τον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ, προσκαλούμε τα μέλη μας μεθαύριο, ημέρα Τετάρτη 10/9 στις 18:00, στο γήπεδο Αετού (Άγιος Ιωάννης), σε φιλικό αγώνα μεταξύ του Ομίλου Παλαιμάχων και του Συνδέσμου μας.

Η εκδήλωση έχει κύριο σκοπό να τιμηθεί η μνήμη όλων των ΑΕΛιστών που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας και μας κοιτάζουν από τον ουρανό, αλλά και ως δευτερεύων σκοπός η ευκαιρία να ξαναστείλουμε μήνυμα ενότητας όλων των οργανισμών που απαρτίζουν το σωματείο μας, ενισχύοντας την κοινή μας πορεία προς ένα δυνατότερο αύριο. Όλοι μαζί, για την ΑΕΛ μας! Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη