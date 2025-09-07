Έφυγε για Βουλγαρία ο Κονσταντίνι με ρήτρα αγοράς

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μετακίνηση του Φακούντο Κονσταντίνι από την ΑΕΛ στην Μπερόε. Αναλυτικά η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την παραχώρηση, με τη μορφή δανεισμού, του ποδοσφαιριστή Facundo Constantini στην ομάδα PFC Beroe Stara Zagora της Βουλγαρίας, μέχρι τον Μάιο του 2026. Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνεται και option αγοράς από τη βουλγαρική ομάδα μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού. Η ΑΕΛ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον Facundo Constantini για την προσφορά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, και του εύχεται κάθε επιτυχία στην ποδοσφαιρική και προσωπική του πορεία».