ΦΩΤΟ: Ο κόσμος δίπλα στην ΑΕΛ και στο Fan Day της ομάδας στο «Άλφαμέγα»

Το καθιερωμένο Fan Day της ΑΕΛ πραγματοποιείται από τις 19:30, στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου «Άλφαμέγα», και συγκεκριμένα έξω από το AEL Official Shop.

Οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να λάβουν αυτόγραφα από τους αγαπημένους τους παίκτες.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για τους μικρούς ΑΕΛίστες, οι οποίοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τη μασκότ της ομάδας, τον «Λέοντα», σε ένα όμορφο και οικογενειακό κλίμα!

