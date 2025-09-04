ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

Μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους υποστηρικτές της ομάδας να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές

Τις πληροφορίες για το Fan Day που θα διοργανώσει αύριο Παρασκευή (5/9, 19:30) έξω από το AEL Official Shop στο Στάδιο Alphamega ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Fan Day, μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο, και είναι αφιερωμένη στους πιστούς φιλάθλους της ομάδας μας.

Το Fan Day θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30, έξω από το AEL Official Shop στο Στάδιο Alphamega.

Το Fan Day είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους υποστηρικτές της ομάδας να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο, καθώς και να συμμετάσχουν σε ποικίλες διασκεδαστικές δραστηριότητες που έχουν ετοιμαστεί ειδικά για αυτή τη μέρα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν διάφοροι διαγωνισμοί και κληρώσεις, ενώ οι ποδοσφαιριστές θα χαρίσουν αυτόγραφα στους μικρούς φίλους της ΑΕΛ παρέα με τον Λεόντα.

Παράλληλα, στην εκδήλωση θα φιλοξενηθεί το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, το οποίο ιδρύθηκε στη μνήμη του μικρού Αλκίνοου με στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ενίσχυσης και ανθρωπιστικής προσφοράς, δίνοντας έμφαση στην ελπίδα, την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Να είστε όλοι εκεί!

