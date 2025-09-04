ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναγκαία η αλλαγή εικόνας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Η εμφάνιση της ΑΕΛ στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λάρνακα δεν ικανοποίησε κανέναν, με την ομάδα να παρουσιάζει μια εικόνα που δεν συνάδει με τις προσδοκίες, ούτε της διοίκησης ούτε του κόσμου.

Παρότι το κλίμα στα αποδυτήρια παραμένει σταθερό, είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται άμεση αγωνιστική αντίδραση. Ο Πάολο Τραμετσάνι στάθηκε δίπλα στους ποδοσφαιριστές του μετά την ήττα, ωστόσο στις προπονήσεις που ακολούθησαν έστειλε σαφές μήνυμα για αλλαγή στάσης και νοοτροπίας.

Η διακοπή του πρωταθλήματος αποτελεί μια ευκαιρία για ανασύνταξη, με τον επερχόμενο αγώνα απέναντι στον Εθνικό Άχνας να αποκτά ξεχωριστή σημασία και πρώτης τάξης ευκαιρία για restart. Εξάλλου, στην ομάδα γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση με τουλάχιστον δύο μεταγραφικές κινήσεις πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, κάτι που όμως προϋποθέτει αλλαγές στον κατάλογο Α, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει υπεράριθμος ποδοσφαιριστής.

O Ιταλός τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων θα επιθυμούσε τουλάχιστον μία ενίσχυση στην αμυντική γραμμή και μία στην επιθετική, ώστε να αποκτήσει περισσότερες επιλογές και ευελιξία στο ροτέισιον. Τέλος, μετά τον δανεισμό του Ανδρέου στην Ομόνοια, προς ολοκλήρωση οδεύει και η αποχώρηση του Φακούντο Κονσταντίνι, καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Μπερόε Βουλγαρίας.

