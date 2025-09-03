Κανένας λόγος… πανικού

Η ήττα από την ΑΕΚ στενοχώρησε αλλά σε καμία περίπτωση δεν πανικόβαλε. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που βγαίνει από το στρατόπεδο της ΑΕΛ. Ήταν άλλωστε ένα ντέρμπι εκτός έδρας με μία δυνατή ομάδα που έχει ως στόχο τον τίτλο. Ναι μεν οι προσδοκίες τη φετινή περίοδο με βάσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό που έχει γίνει, έχουν αυξηθεί, όμως γνωρίζουν πολύ καλά πως όταν φτιάχνεις μία ομάδα από το μηδέν, θέλει τον χρόνο της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως στο ντέρμπι με τους κιτρινοπράσινους, οι εφτά από τους έντεκα ήταν νεοφερμένοι. Οι «παλιοί» ήταν οι Μπράγκα, Ανδρέας Παναγιώτου, Σινγκ και Μακρής, ο οποίος στο 11ο λεπτό έγινε αλλαγή.

Ξέρουν δηλαδή πού πατούν και αυτό το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Ότι για κάποιο διάστημα, στόχος είναι η ουσία και μετά η καλή παρουσία. Η διακοπή δίνει την ευκαιρία για σκληρή δουλειά και βελτίωση των αδυναμιών μετά το δείγμα των δύο επίσημων ματς. Οι επιλογές του Πάολο Τραμετσάνι με την επανέναρξη θα είναι αυξημένες αφού θα είναι πιο έτοιμοι, τόσο ο Ζντραβκόφσκι όσο και ο Νατέλ.