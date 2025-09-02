Ήταν ένα καλό μάθημα για την ΑΕΛ

Φάνηκε από την αρχή της αναμέτρησης με την ΑΕΚ πως ήταν εκτός… κλίματος η ΑΕΛ. Και όσο περνούσε ο χρόνος, ολοένα και έδειχνε αδυναμίες. Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα δεν πανικοβάλλει σε καμία περίπτωση και αποτελεί ένα καλό μάθημα για να μπορέσει να διορθωθεί και να βελτιωθεί.

Παρ' όλο που φέτος πρόσθεσε μπόλικη ποιότητα στο ρόστερ της, θέλει τον χρόνο της αφού απέκτησε διψήφιο αριθμό παικτών. Απέναντι στους Λαρνακείς υστέρησε σε όλους τους τομείς και η κόκκινη του Σινγκ ουσιαστικά της ψαλίδισε τις όποιες ελπίδες για κέρδος.

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος θα τη βρει να υποδέχεται εντός τον Εθνικό Άχνας και εκεί θα φανεί κατά πόσο οι διορθώσεις του Πάολο Τραμετσάνι θα πιάσουν τόπο. Ο Ιταλός τεχνικός είδε πολλές αδυναμίες τόσο στη νικηφόρο πρεμιέρα όσο και στην ήττα στο ντέρμπι και οι οποίες δεν θέλει να παρουσιαστούν.

Την ίδια στιγμή, παρ' όλο που το ρόστερ θεωρείται συμπληρωμένο, ρίχνονται κάποιες ματιές σε συμφέρουσες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, γίνονται προσπάθειες όπως παραχωρηθούν με πώληση ή δανεισμό οι παίκτες που δεν είναι στα πλάνα.