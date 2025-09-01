Ανακοίνωσε νέο χορηγό η ΑΕΛ

Αναλυτικά:

Η ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία IK Print Direct LTD ως SUPPORTER για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026

Μια συνεργασία που συνδέει το πάθος του ποδοσφαίρου με την επαγγελματική προβολή, στηρίζοντας την ομάδα σε κάθε της προσπάθεια, εντός και εκτός γηπέδου.

Η IK Print Direct LTD, με πολυετή παρουσία στον χώρο της διαφήμισης, των εκτυπώσεων και της ταμπελογραφίας, προσφέρει και φέτος τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της για την ενίσχυση της εικόνας και της παρουσίας του Σωματείου μας. Από την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων μέχρι και την κάλυψη των αναγκών σε εκτυπώσεις και διαφημιστικά μέσα, η συμβολή της εταιρείας είναι καθοριστική.

Μια σεζόν γεμάτη δημιουργία, πάθος και επιτυχίες ξεκινά!

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία IK Print Direct LTD για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή στήριξή της προς την ΑΕΛ, και προσβλέπουμε σε μια ακόμη επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σωματείο ΑΕΛ